Truet vadehavsfugl skal reddes med kunstige øer

I alt er der afsat ti millioner kroner til de fire projekter, og i Verdensnaturfonden er man overbevist om, at projekterne kommer til at sætte et aftryk i eftertiden.

Også ved Vadehavet håber John Frikke på, at projektet bliver en langsigtet hjælp til at få sortternen genetableret i Danmark.

- På længere sigt vil vi gerne sørge for nye levesteder ved at udsætte redeflåder og renovere moser og søer til at kunne huse dem, for det er en sårbar situation, når der kun yngles tre steder, siger han.

Projektet forventes at begynde i 2022 og slutte i løbet af 2024.