Tusindevis af jobs i produktionsvirksomheder venter på ansøgere

Med aftalen vil parterne bl.a. skærpe kravet til jobparate borgere på kontanthjælp.



Samtidig skal a-kasserne og jobcentrene have bedre muligheder for at matche virksomheder og ledige her og nu.

Og så skal aftalen sikre, at den ældre generation ikke sorteres fra på arbejdsmarkedet - alene på grund af deres alder.

Aftalen lander midt i en periode med en historisk høj beskæftigelse, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Særligt i service- og byggebrancherne.