Tysk hoteludvikler bygger badehotel på Rømø

- Vi har svært ved at få armene ned over dette projekt. Det er vores helt klare forventning, at Heimathafen Hotels nye helårsbadehotel vil give et kæmpe boost ikke bare til Rømø, men hele Tønder Kommune, siger Jørgen Popp Petersen, der er borgmester i Tønder Kommune for Slesvigsk Parti i en pressemeddelelse.



Badehotellet fylder på tegnebrættet 12.000 kvadratmeter og kommer til at rumme 100 værelser og 55 lejligheder.

Man forventer, at hotellet skaber omkring 150 arbejdspladser i lokalområdet og giver op mod 40 millioner kroner mere i turistindtægter.