Tyve løb igen med gps-udstyr for millioner

I weekenden mistede to sønderjyske maskinstationer gps-udstyr for flere millioner kroner.

August 2020 går dermed over i historien som den måned, hvor der er stjålet mest gps-udstyr fra traktorer i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. I alt har indbrudstyve stjålet 46 gps-sæt hos flere forskellige maskinstationer.

Hos Gads Maskinstation ved Skærbæk opdagede medindehaver Anders Gad, at der manglede 20 gps'er fra traktorer, da han mødte på arbejde mandag morgen kl. 07.30.

- Det er første gang, vi oplever den slags. Men vi havde frygtet, at det blev vores tur, når det nu er sket så mange andre steder, fortæller han.

De 20 gps’er repræsenterer en værdi på knap 100.000 kroner. Altså er udstyr for knap to millioner kroner forsvundet fra maskinstations traktorer.

- Jeg har et lille håb om at få dem tilbage, fordi der ligger vigtige informationer om vores marker og lignende på dem. Men de er jo nok væk for altid, erkender Anders Gad.

I weekenden oplevede en maskinstation ved Rødekro også et indbrud, hvor tre gps’er forsvandt.

Politiet efterforsker i øjeblikket begge indbrud.

46 er rekord

Tidligere på måneden har andre landmænd og maskinstationer mistet et tilsvarende antal, hvilket bringer antallet af stjålede gps-sæt op på 46 i politikredsen i en enkelt måned.

- Jeg kan ikke huske, at der tidligere er stjålet så mange gps’er på en enkelt måned, siger Christian Østergaard, vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han opfordrer maskinstationer og landmænd til at tænke som en tyveknægt, når de sikrer sig mod indbrud.

- Vi opfordrer til at sætte en gps i gps’en. Det er ikke raketvidenskab. Find de svage steder og overvej, hvordan man selv ville løbe med gps’en. På den måde kan man gøre det mere bøvlet for tyvene. Og gør det hellere i dag end i morgen, mener han.