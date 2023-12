Uddannelse får nyt hjem i det sønderjyske

Det oplyser Det Blå Gymnasium i en pressemeddelelse.

EUC Syd udliciterer altså HTX til Det Blå Gymnasium fra næste skoleår.

- HTX vil som hidtil være ejet af EUC Syd, men eleverne og de ansatte vil opleve, at undervisningen og alle øvrige aktiviteter primært foregår på Det Blå Gymnasium i et fælles skolemiljø sammen med de øvrige uddannelser, siger Peter Brodersen, vicedirektør og rektor på EUC Syd.



Det Blå Gymnasium tilbyder i forvejen en merkantil studentereksamen (HHX), og selvom de to uddannelser er forskellige, er der også visse ligheder, mener uddannelseschef Ole Dalsgaard fra Det Blå Gymnasium.

- Selve undervisningen på både HHX og HTX er virkelighedsnær og praksisrettet, og derfor passer det godt, at vi nu samler de to uddannelser under Det Blå Gymnasium, siger uddannelseschefen, der bliver ansvarlig for begge uddannelser.

Ud over fælles skolemiljø vil eleverne fra de to uddannelser få fælles valgfag og undervisere, ligesom de vil deltage på fælles studieture og til diverse arrangementer.