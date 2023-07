Udlandsdanske familier samlet i Sønderjylland for at fastholde kulturen

Programmet til sommerskolen byder på alt lige fra udflugter og fællessang til sport og danskundervisning.

- Vi sørger for, at vi tager børn og forældre med nogle steder hen, hvor de måske normalt ikke kommer, når de er i Danmark. Så i stedet for Tivoli og Legoland, så har vi i år eksempelvis haft dem med på Rømø for at flyve med drage, og vi har været inde at gå i Tønders små gader, siger Lene Friis Rindom.

Det er ottende gang i år, at der bliver afholdt Familiesommerskole i Danmark, og det er helt sikkert, at konceptet lever videre næste år. Også med deltagelse af Familien Jensen fra London.

- Vi ser rigtig meget frem til at være med igen næste år. Ligesom jul, påske og de andre højtider, så er sommerskolen bare en rigtig dejlig tilbagevendende begivenhed, som er en helt fast del af året, fortæller Mads Jensen.