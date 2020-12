Udsigten til en officielt udpeget ulvezone i Sønderjylland vækker ikke begejstring hos fåreavler

Italienske ulvehunde eller stædige æsler

Lige nu overvejer han andre muligheder end hegn. Blandt andet vogtende hunde som den italienske maremma, der er skabt til at holde ulve og bjørn væk fra fåreflokke i de italienske bjerge.

- Jeg har allerede besøgt Åse Svendsen (fåreavler ved Skærbæk, red.), som nu har flere års erfaring med disse hunde for at høre nærmere om, hvordan jeg kommer i gang. Selvom det også vil være krævende at have mange store, stærke og selvstændige hunde gående sammen med fårene, så tror jeg lige nu mere på det, siger Henrik Drøhse, som håber, at staten også vil støtte den ide frem for de firtrådede elhegn.

Han tænker desuden også på en helt anden løsning. Nemlig at anskaffe sig fire æsler:

- Ja, jeg har hørt, at dem tør ulve ikke gå efter. De 'slår fra sig', så det skal muligvis også prøves af.

Der eksisterer lige nu to officielle ulvezoner i Danmark. Et mellem Ringkøbing og Holstebro, det blev etableret i 2017, og et området på 570 km2, som ligger ved Silkeborg mellem Herning og Nørre Snede. Det blev udnævnt i 2019.