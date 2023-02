Ukrainere stormer ind i jobs, men der er stor forskel fra kommune til kommune

Ansatte herboende ukrainer som tolk

- Vi spottede hurtigt, at sproget kunne blive et problem, så vi ansatte en herboende ukrainer som tolk. På et tidspunkt var der faktisk to tolke, fortæller Theresé Andersen.

- Det har betydet meget for flygtningene, at de havde en, der kunne hjælpe dem med at handle i Rema og købe ting og lave den mad, de kendte hjemmefra. Det giver tryghed og ro på, fortsætter hun.

Endnu ting har hjulpet Tønder. Ved den sidste store flygtningestrøm i 2015 beholdt Tønder flygtningeindsatsen i kommunen, og udliciterede den ikke, som mange andre kommuner gjorde.