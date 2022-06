Unge elsker strik, hækling og broderi - men gider ikke en traditionsrig håndarbejdsform

Nat og tidlig morgen

Den 71-årige pensionist fra Nordborg er til gengæld fuld af ungdommelig entusiasme, især når talen falder på knipling.

- Jeg kan godt finde på at stå meget tidligt op om morgenen eller stå op igen, efter jeg er gået i seng, hvis der lige er noget ved knipleriet, som jeg bliver nødt til at lave, griner hun.

Mona Nøhr ved godt, at det kniber med at få gjort de unge interesseret i knipling. Strikning, hækling og broderi har de taget til sig. Især under coronaen har mange - også mange unge - kastet sig ud i dette. Kniplingen er derimod blevet ignoreret.

Noget skal der ske

Hun erkender, at der skal ske noget for at vende udviklingen.

- Se her, siger hun.

Hun peger på nogle billeder på væggen og tager en figur af et juletræ op. Kniplet.

- Vi skal nok ikke kun lave de traditionelle designer, men prøve mere nyt og anderledes, som de unge bedre kan identificere sig med, siger hun.