Unge fra Tønder skal til gallafest hos prins Christian

Kongehuset inviterer nemlig to unge fra hver af landets kommuner samt Grønland og Færøerne med til festdagen.



I Tønder bliver der trukket lod blandt de unge i kommunen, der gerne vil med. Det eneste krav for deltagelse er, at man er 18 år gammel, når prinsens fylder år.

Man kan sende en ansøgning til og med den 7. september.

- At have unge med fra hele landet og rigsfællesskabet er et rigtigt fint signal at sende fra Kongehusets side, og det bliver en kæmpe oplevelse for de unge mennesker, der skal deltage, siger borgmesteren i kommunen, Jørgen Popp Petersen.