Unge kommer igen på plejehjem

Men nu ser de unge ud til at vende tilbage. Med lidt hjælp. Plejehjemsleder på Lindevang i Løgumkloster, Marianne Giebner, valgte at efterspørge unge vikarer via Facebook. Først i april. Det gav ikke det store, men så gentog hun det i juni, og så gav det pote.



Der er fyldt op i vagtplanen, men der kommer stadig 1-2 ansøgninger om ugen.

Håbet er nu, at de unge søger ind på en uddannelse, så plejehjemmene fremover kan få folk. Alene SOSU-assistenter og - hjælpere vil der være stor mangel på. 40.000 i år 2029, forudser fagforeningen FOA.