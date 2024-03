Unges svineri med gammel sniffetendens fik ældre kvinde til tasterne

Hun vidste ikke, at det var unge mennesker, som havde brugt deodoranterne til noget andet, end deres primære formål. Det var blot en formodning.

Formodningen var dog begrundet, da SSP-afdelingen i Tønder Kommune var bekendt med problemet, da den 71-årige sønderjyde efterfølgende kontaktede dem, efter hendes Facebook-opslag blev delt 50 gange. Sagen blev siden omtalt i JydskeVestkysten mandag.

Sendte brev til forældrene

SSP står for skole, socialforvaltning og politi, og deres opgave er at forebygge kriminalitet blandt unge.

Efter Evelyn Hovgaards Facebook-opslag modtog de en række henvendelser fra borgere, som var bekymrede over at se unge eksperimentere lidt for meget med det, som skal sprøjtes under armhulen.

Det fik SSP i Tønder Kommune til at sende et brev til forældrene i kommunen, hvorpå de opfordrede dem til at tage en snak med deres børn. I brevet linker de til en pjece fra Sundhedsstyrelsen, som forklarer, hvad snifning er, og hvor hyppigt det forekommer blandt unge.