Ungt par sælger familielandbrug på grund af regelhelvede – men timingen er helt forkert

Af Pia Thordsen Udgivet 18. jan

Kan en familie virkelig ikke leve af at drive et fornuftigt landbrug i Danmark på grund af bureaukrati, grøn trepart og CO2-afgifter? Vi har spurgt landbrugsforeninger i landsdelen.

Debbie og Tim Lorenzen har en gård syd for Tønder, som de har drevet i 11 år. Men snart er det slut. De har besluttet at sælge. Årsagen? Regler, bureaukrati, grøn trepart og en truende CO2-afgift. - Jeg har også ret til at være menneske, far og mand. Der skal være et økonomisk afkast, og der skal være tid til at kunne nyde det arbejde, man gør, så det hele ikke kun drejer sig om arbejde, registrering og opfyldelse af lovkrav. Det er jo ikke nogen ønskværdig tilværelse, siger Tim Lorenzen.

Han mener ikke, at der er belæg for de krav, landmænd skal opfylde som følge af den grønne trepart, hvis de vil undgå at blive ”straffet” med en CO2-afgift fra 2028. Og nu har han og familien altså fået nok. Grøn trepart giver mindre bureaukrati Men faktisk ventes den grønne trepart at gøre bureaukratiet mindre – ikke større. Det siger vicedirektør i landbrugsinteresseorganisationen Spiras, Anders Peter Frederiksen.

Det, tror jeg, er udtryk for, at man har fået øjnene op for, at man er nødt til at gribe tingene an på en lidt anden måde, frem for bare at fylde hverdagen op med regler. Anders Peter Frederiksen, vicedirektør, Spiras

Derfor sidder timingen for at tage en drastisk beslutning og sælge en gård måske ikke lige i skabet. Der kan nemlig ligge mange muligheder for at fortsætte på et fornuftigt grundlag forude. - Alternativet til den grønne trepart ville være et nyt vandrammedirektiv, og selvom vi aldrig vil få at vide, hvad det havde betydet, så er min vurdering, at det ville medføre langt mere bureaukrati, end den grønne trepart gør, siger Anders Peter Frederiksen.

Han peger på, at både regeringen, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening og andre organisationer har lavet trepartsaftalen sammen. - Det, tror jeg, er udtryk for, at man har fået øjnene op for, at man er nødt til at gribe tingene an på en lidt anden måde, frem for bare at fylde hverdagen op med regler, siger Anders Peter Frederiksen. Implementering er en joker Anders Peter Frederiksen erkender, at man ikke præcist ved, hvordan den grønne trepart udmøntes lokalt, og hvilke virkemidler der skal tage i brug.

Nu må vi se, når vi skal igennem hele møllen omkring tilladelser og så videre, hvordan det offentlige system får løst det. Anders Peter Frederiksen, vicedirektør, Spiras