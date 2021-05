Vanvidskørsel uden kørekort: Anmelder blev sparket i hovedet, mens politiet var i røret

Det gik voldsomt for sig, da en mand kørte hasarderet gennem Skærbæk torsdag aften klokken 19 - uden kørekort.

Ifølge vagtchef Henrik Sønderskov kørte en hvid Toyata Yaris hasarderet gennem byen, påkørte et stakit og var påvirket af alkohol - alt dette uden kørekort.

En bagvedkørende anmelder forsøgte at stoppe bilen, mens han ringede til Politiet. Vanvidsbilisten endte med at sætte farten ned og fører, og passager kom ud af bilen. Hvad anmelderen troede, skulle blive en stille og rolig snak, udviklede sig til noget helt andet.

- Anmelderen har os i røret, mens han bliver sparket i hovedet af bilisten og passageren, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov.

Hasardbilisten er født i 2002, og han havde endnu ikke erhvervet sig sit kørekort. Derfor bliver han også sigtet for kørsel uden førerret.

Politiet søgte vidner

Efter havde sparket anmelderen i hovedet, stak de to mænd af fra stedet, men kort tid efter blev de stoppet af Politiet.

- De bliver sigtet for færdselsovertrædelser, kørsel uden kørekort og vold, siger Henrik Sønderskov.

Hasardbilisten var desuden også ved at køre en kvinde og et barn ned på et fortov, og derfor søgte Politiet torsdag aften vidner.

Det viste sig senere, at kvinden ikke havde følt sig i fare, og derfor bliver bilisten ikke sigtet for den del af overtrædelserne.

Politiet har nu føreren af den hvide Toyota i varetægt.