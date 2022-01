Varme Kevin Møller fra Løgumkloster gjorde forskellen mod Island

Niklas Landin havde ikke sin bedste dag i det danske mål mod Island torsdag aften, men så kom Kevin Møller bare ind og spillede en brandkamp i stedet.



Målmanden fra Løgumkloster, der til daglig spiller i Flensborg, blev skiftet ind efter 18 minutter og reddede mere end halvdelen af de islandske forsøg i sejren på 28-24.

- Hver eneste gang, vi får to point, er jeg utroligt glad. Jeg er bare glad for at kunne komme ind og bidrage, når der er brug for det. At bevise mit værd, siger Møller.

Svære islændinge

Allerede mandag fik han godt med spilletid i den sidste kamp i det indledende gruppespil mod Nordmakedonien.



Den hjalp ham med at banke rusten af, forklarer han. Men modsat det opgør vidste han ikke rigtig, hvem han kom til at stå over for, for Island havde været ramt af seks coronatilfælde op til mødet med Danmark.