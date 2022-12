Ven og byrådskollega mener, at Henrik Frandsen er klar til ministerpost - der er dog et men

- Henrik er jo tidligere landmand og svineproducent, og han har siddet i flere af landbrugets organisationer, så en ministerpost for landbruget er selvfølgelig oplagt for en mand med så meget erfaring inden for netop det felt.

Henrik Frandsen blev valgt ind i Folketinget for Moderaterne sammen med 15 andre mandater i det nye parti, og her blev han kort tid efter valgt som gruppeformand for partiet. Det er en central post, så derfor er Karl Henning Clausen heller ikke sikker på, at det bliver til en ministerpost i denne omgang.