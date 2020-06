Venstre i Tønder ved en skillevej

Det var dagen derpå i Tønder i dag. Klokken 16.00 var der møde i Venstres gruppe i byrådet, og Henrik Frandsen, der jo i går aftes fik en ordentlig politisk blodtud af sine partifæller, skulle lede mødet.

- Det gik udmærket. Vi snakkede om mange forskellige ting, fortæller Henrik Frandsen, der dog ikke vil nærmere ind på hvilke.

Og han vil fortsætte som tilforn.

- Jeg vil fortsat være den, jeg har været hele vejen igennem. En, der arbejder meget, sætter ting igang og har styr på økonomien, siger borgmesteren, der har endnu halvandet år med Tønders kæde om sin hals.

Han kommer ikke med, hvis jeg skal med. Henrik Frandsen, borgmester, Tønder, Venstre

På den anden side af den kløft, der synes af være i Venstre i marsken, er den nye spidskandidat, klar til at klinke skårene.

En udefra kan ryste posen

- Jeg tror, at det er godt, at der kommer en helt udefra, der kan ryste posen og anskue det hele fra en anden vinkel. Jeg tror, vi kan få meget mere ud af skattepengene i Tønder, siger Martin Iversen, ny spidskandidat for Venstre til borgmesterposten i Tønder.

TV SYD har talt med kommunalforsker Roger Buch, og spurgt om situationen i Tønder er set før.

- Det er en spøjs situation. Man kan ikke presse Frandsen ud, og så skal den nye stille og roligt positionere sig. Typisk stopper borgmesteren (hvis han er blevet væltet. Red) midt i perioden, og så overtager den nye spidskandidat stille og roligt posten, men det forudsætter, at han sidder i kommunalbestyrelsen, fortæller Roger Buch.

Og lige præcis det gør Martin Iversen ikke. Han var heller ikke med til mødet i dag. Og han skal nok ikke regne med at komme til det, før han selv bliver borgmester.

- Han kommer ikke med til gruppemøderne, hvis jeg skal med, konstaterer Henrik Frandsen.

En svækkelse af Venstre

Kommunalforsker Roger Buch ser splittelsen i Tønder som en svækkelse af Venstre lokalt.

- Venstre er udfordret ved næste kommunalvalg. Venstre står svagt på landsplan, og det påvirker også lokalt. Med den her situation gør man det ikke lettere for sig selv, siger Roger Buch.

Og man skal ikke regne med at se Henrik Frandsen på en ny lokalliste til næste kommunalvalg.

- Jeg er venstremand, og det bliver jeg ved med at være. Jeg stemmer stadig på Venstre ved folketingsvalg og regionsrådsvalg, siger Tønders nuværende borgmester med en megetsigende udeladelse.

Venstres nye spidskandidat i Tønder siger, at han vil klinke skårene. Som det ser ud en regnvåd dag i juni, er der nok at tage fat på.

