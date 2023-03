Venstre-kritik af vindmøller i Vadehavet: - Det er spild af ressourcer

Venstre en del af aftalen

Screeningen af Vadehavet er en del af aftalen Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0- vindmøller af 15. december 2021. Her blev syv partier, herunder Venstre, enige om at gennemføre en landsdækkende screening af egnede arealer til placering af et tredje testcenter for prototypevindmøller.

I indgår selv i aftalen, og nu der sat en proces i gang, hvorfor ikke respektere den og vente på et resultat?

- Det er spild af ressourcer. De skal melde klart ud, at de områder ikke kan bruges til testvindmøller. Der skal ikke være den uro og angst for, hvilke konsekvenser det kan have. Jo længere tid der går, jo mere ærgerlig er processen, siger hun.