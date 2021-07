Verdensballetten indtager Schackenborg - og resten af Syd- og Sønderjylland

Tåspidsskoene var snøret i slotshaven på Schackenborg Slot fredag aften.

Her indtog nogle af de dygtigste danske og udenlandske balletdansere fra Verdensballetten nemlig en friluftsscene, der er sat op i anledningen.

- Det er fantastisk at vi får lov til at stå på scenen foran et levende publikum og så i de her vidunderlige rammer. Vi er så galde for at være tilbage på scenen igen, lyder det fra kunstnerisk leder og medvirkende, Jens-Christian Wandt, der også grundlagde Verdensballetten.



Det var en slem skuffelse for lederen af balletten, da coronaen sidste år satte en stopper for en særlig genforeningsballet, der på genforeningsdagen og med Kongehuset som publikum skulle have markeret den særlige 100 års-dag.