Vraget borgmester efter kanonvalg: - Intet er afgjort endnu

Hvad kan du bruge det til?



- Det ærgrer mig jo lidt (at miste borgmesterposten, red.), for noget af det, der blev talt allermest om i valgkampen, var det brede samarbejde, en ny politisk kultur, og at nu skulle vi til at være ordentlige i politik.

- Nu glæder jeg mig til at se, hvad det egentlig betyder, for det er i hvert fald ikke så bredt et samarbejde, at det også inkluderer Tønder Listen, siger Henrik Frandsen, som er den helt store stemmesluger ved valget i kommunen.

Martin Iversen fra Venstre har til sammenligning fået 496 personlige stemmer, og hos Slesvigsk Parti har Jørgen Popp Petersen fået 1.921 stemmer ud af de i alt 2.711 stemmer, partiet fik ved valget.

Slaget er måske ikke helt tabt

Og Henrik Frandsen antyder denne morgen, at slaget for Tønder Listen og ham på vigtige poster i kommunalbestyrelsen måske ikke er helt tabt.

- Nu skal de respektive partier tilbage til deres bagland og have den (konstitueringsaftalen, red.) godkendt, og når jeg ser på den flok, er der nogle helt klare og stærke individualister i mellem, så om den holder, skal jeg ikke kunne sige.



- Desuden er det er sådan, at det er først den 9. december, at der er konstituerende kommunalt bestyrelsesmøde, og frem til den 9. der kan den faktisk ændres, pointerer Henrik Frandsen.