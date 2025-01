Khaled bliver kørt rundt af sin kæreste: - Det er virkelig pinligt

Forbudt at bruge tolk ved køreprøve: Nu frygter direktør, at udenlandske ansatte rejser hjem igen

Der manglende bare én ting: et kørekort. Men det besværliggør de nye kørekortsregler ham i at få.

Khaled Khalil Zeid kom til Danmark for tre og et halvt år siden og fik hurtigt sit første barn med kæresten Hanin Abdul Halim. Han ønskede at kunne tjene penge til familien og startede derfor sit malerfirma i august 2024.

Og det er et problem for Khaled Khalil Zeid, for han taler kun arabisk.

For at få kørekort i Danmark skal man nu som udgangspunkt kunne bestå prøverne på enten dansk eller engelsk.

Den 1. januar trådte nye kørekortsregler i kraft. Et af punkterne i lovgivningen er, at det nu ikke længere er lovligt at gøre brug af tolk i forbindelse med at tage kørekort i Danmark. Lovgivningen har ifølge transportministeriet til formål at forhindre snyd til køreprøverne.

- Og så har jeg også en handicappet datter med et meget sjældent syndrom, der gør, at hun ikke udvikler melatonin i kroppen og derfor ikke sover meget om natten. Derfor får jeg tabt arbejdsfortjeneste og burde sove om dagen. Så vores situation påvirker mig rigtig meget, og jeg synes, at det er en stor stressfaktor for mig.

- Jeg har en lille pige på syv måneder, som skal ammes, så nogle gange må jeg holde ind til siden for at hun kan få noget mad, siger hun og tilføjer:

- Det er en pinlig situation, jeg er havnet i. Jeg synes det er virkelig pinligt, at jeg har min kæreste til at køre mig rundt sammen med vores lille datter, i stedet for at de kan holde barsel og hvile sig. Alt sammen fordi jeg ikke kan blive færdig med mit kørekort, lyder det fra ham.

De nye regler har sat familien i en uheldig situation, hvor Khaled Khalil Zeid er afhængig af hans kæreste for at kunne arbejde.

Udover, at situationen er 'pinlig', så er den også et stort benspænd for Khaled Khalil Zeids virksomhed.

- Jeg har rigtig mange tilbud, jeg ikke kan tage imod, fordi de ligger i byer langt væk fra Sønderborg, og så langt kan min kæreste ikke køre mig frem og tilbage, fortæller Khaled Khalil Zeid.

Rammer dem, der gerne vil Danmark

Ifølge Hanin Abdul Halim, så vil den nye lovgivning ikke kun forhindre snyd - den vil også ramme de folk, der gerne vil integrere sig i Danmark.

- Jeg synes, at der er både gode og dårlige ting ved lovgivningen. Selvfølgelig skal man kunne tale dansk i Danmark, når man har været her i en længere periode, men jeg synes også, at den her lovgivning kommer til at ramme dem, der ønsker at integrere sig gennem et arbejde.

Det er Khaled Khalil Zeids kørelærer, Brian Iversen fra Mobergs Køreskole i Sønderborg, enig i.

- Jeg tror lovgivningen kommer til at ramme især to grupper: de sektorer i Danmark, som har behov for udenlandsk arbejdskraft, for eksempel SOSU-sektoren, og så de her enkelte tilfælde som min elev, der er selvstændig og ikke kan få sit kørekort, forklarer han.