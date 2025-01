Kørelærer kræver handling fra minister: - Vi føler os slet ikke hørt

Af Alberte Stæhr Udgivet 17. jan

Kørekortelever, kørelærere, tolke og formænd for kørelærerforeninger, er alle lodret uenige i ny lovgivning fra transportministeriet.

Indførslen af en ny lovgivning for kørekort i Danmark, har de seneste uger fået flere grupper til at råbe op. Blandt andre flere af de formænd for kørelærerforeninger i Danmark, der har været med til at skrive under på lovaftalen. En af dem er formand for kørelærerforeningen Danske Kørelæreres Landsforbund, Allan Sørensen. Han mener, at samarbejdet mellem formændene for kørelærerforeningerne og færdselsstyrelsens ledelse har været ikkeeksisterende. - Samarbejdet mellem os er ikke godt. Vi har været med til møder, hvor vi kommer med forslag, og hvor færdselsstyrelsen fortæller, at de lytter – men de gør ikke noget ved nogle af vores forslag, fortæller han.

Derfor mener Allan Sørensen, at det er tid til, at transportminister Thomas Danielsen (V), 'træder i karakter' og får færdselsstyrelsens ledelse til at samarbejde. - Alle os formænd, der har skrevet under på lovaftalen, har nu skrevet under på, at vi ønsker et møde med transportministeren, lyder det fra ham. Smuldrende samarbejde Samarbejdet startede egentlig godt ifølge Allan Sørensen. - Det første halve år gik fint, for vi troede at de var lydhøre. Men da de første forslag kom frem, kunne vi godt se, at situationen var en anden, fortæller han. Her fik formændene sendt et udkast til lovgivningen, hvor de havde 48 timer til at komme med et høringssvar. Så det gjorde de. - Men der blev ikke rykket så meget som et komma i lovforslaget, fortæller Allan Sørensen.

Et af de punkter i lovgivningen, hvor det står klart for Allan Sørensen, at formændene for kørelærerforeningerne ikke er blevet lyttet på, er tolkeforbuddet. Reglen er ifølge transportministeriet og færdselsstyrelsen blevet indført for at forhindre snyd. Det er nu kun lovligt at tage sit kørekort på dansk, engelsk, grønlandsk eller færøsk, samt tysk i de sønderjyske kommuner. - Vi føler os slet ikke hørt. Vi, fra Dansk Kørelæreres Landsforbund, har gjort det klart, at vi ønsker at implementere Tysklands system, hvor man kan tage teoriprøven på over 14 sprog, men det mener færdselsstyrelsen ikke kan lade sig gøre, lyder det fra Allan Sørensen.

Kan kun reddes af minister Allan Sørensen og de andre formænd for kørelærerforeningerne havde et møde med transportministeren for fire måneder siden – men har endnu ikke hørt nogen opfølgning. - Da jeg gik ud fra mødet, havde jeg fornemmelsen af, at det var et godt møde. Men nu, hvor vi ikke har fået en opfølgning efter fire måneder, er jeg mest af alt bare skuffet, og savner at transportministeren kommer i tale, forklarer ham. Ifølge Allan Sørensen fylder det meget, at formændene ikke føler, at de bliver lyttet til, selvom de er med i aftalen. - Vi vil ikke være et blåstempel for færdselsstyrelsen, hvis de alligevel ikke lytter på os, fortæller han og tilfølger: - Vi har skrevet under på, at vi skal samarbejde, så det er også sådan et vi ønsker og er åbne over for – men det er ikke tilfældet hos færdselsstyrelsens ledelse. Fortryder du, at du har underskrevet på den her aftale? - Jeg ser ingen grund til, at jeg har brugt al den tid på det, når vi alligevel ikke bliver hørt. Som samarbejdet er nu, så skulle jeg ikke have skrevet under.