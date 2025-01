Marianne opdagede snyd til køreprøver - alligevel kalder hun nye regler for "skod"

Jeg har ikke haft noget behov overhovedet for at melde noget ud for nogen andre end mig selv

Ærgrer det dig, at beslutningen først kommer ud nu her efter et halvt år, hvor folk har tænkt, om han kommer tilbage? At det slutter på den her måde – med al respekt?

- Overhovedet ikke, overhovedet ikke. I mit hoved lå min afslutning i Milan. Jeg vidste godt, at derfra og til at finde noget andet var jeg så langt i mine tanker og processen i mit hoved, at jeg kunne ikke have fået en bedre afslutning. Den afslutning, jeg fik på San Siro – og den oplevelse … Der vidste jeg godt, at det var min afslutning.

- Jeg har ikke haft noget behov overhovedet for at melde noget ud for nogen andre end mig selv. Der hviler jeg nok i mig selv. Hvis jeg kigger tilbage, kunne jeg sagtens have gjort det endnu større og lavet et endnu større stop efter Milan. Men det har jeg ikke nogen form for behov for. Det er også derfor, vi sidder her i januar – fordi det var ikke vigtigt for mig, at jeg fik en stor afsked på den måde, fortæller Simon Kjær til TV 2 Sport.

Simon Kjær spillede senest på klubplan 25. maj mod Salernitana.

På det danske landshold spillede han fra 2009 til 2024 og nåede 132 kampe – næstflest af alle for fodboldherrerne nogensinde. Han blev anfører for Danmark i 2016.