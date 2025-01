Nye kørekortsregler har udløst heftig kritik - nu reagerer minister

Af Alberte Stæhr Udgivet 21. jan

En lovgivning om et tolkeforbud har mødt kritik fra flere instanser. Lovgivningen har til hensigt at forhindre snyd, men hvor meget snyd, der faktisk er tale om, det ved transportministeren ikke.

En ny lov om et tolkeforbud ved køreprøver trådte i kraft ved årsskiftet. Loven har mødt skarp kritik fra både kørekortselever, kørelærere, tolke og endda formænd for tre af de kørelærerforeninger, der var med til at underskrive den. Det har fået transportminister Thomas Danielsen (V) til at reagere. - Der er jo en lang række eksempler på snyd, men det er klart, at det ikke er al snyd, der bliver opdaget eller al snyd, der kan dokumenteres. Noget af det er jo vanskeligt at føre bevis for, lyder det fra ham.

Dog er det offentliggjort, at der ikke er lavet nogle former for kortlægning af omfanget af snyd med tolke. Thomas Danielsen henviser til, at der mellem nytår og august 2024 blev lavet omtrent hundrede indberetninger af snyd eller mistanke om snyd til transportministeriet. Men hvor mange af indberetningerne, der drejer sig om snyd med tolke, har han ikke overblik over. - Med forbuddet løser vi jo problemet med snyd fra tolkene, som i øvrigt er uacceptabelt.

Nu får vi et reelt billede af, hvad behovet og omfanget er, og så kan vi derfra se på, hvad der er af muligheder for at udvide prøverne med andre sprog. Thomas Danielsen (V), Transportminister

Men med tolkeforbuddet rammes også alle dem, der ikke snyder. Thomas Danielsen mener dog, at tolkeforbuddet er en mulighed for at evaluere og senere - måske - ændre i lovgivningen. - Nu får vi et reelt billede af, hvad behovet og omfanget er, og så kan vi derfra se på, hvad der er af muligheder for at udvide prøverne med andre sprog. Hvordan transportministeriet og færdselsstyrelsen skal opgøre virkningen af lovændringen, kommer Thomas Danielsen ikke nærmere ind på.

Kørelærerforeninger lodret uenige Til tvSyd har tre af de formænd fra kørelærerforeninger, der har skrevet under på aftalen, tidligere sagt, at de fortryder deres underskrift, fordi de ikke er enige i måden at forhindre snyd med tolke. Blandt andet har kørerlærer Allan Sørensen fra Dansk Kørelæreres Landsforbund udtalt, at han ikke kan se meningen med et tolkeforbud og i stedet ønsker et system med køreprøver, som de har i Tyskland. I Tyskland er det muligt at tage teoriprøven på 14 forskellige sprog. Derudover foregår prøven digitalt for at minimere snyd.