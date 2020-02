Tre glade borgmestre: Det kan vi give Touren

Hvor stor en dag er det her for Sønderborg Kommune?

Det er en rigtig stor dag. Det her er en oplevelse, man bare skal nyde, for det er en kæmpe oplevelse at være her. Nu kan man begynde vi at føle, hvor stort det her egentlig er.

Hvad byder jeres del af ruten på?

Med ruten her får vi rigtig mange minutter i Sønderborg Kommune, og det er godt. Det er selvfølgelig nogle fixpunkter, som er meget vigtige: Gråsten Slot, når vi farer hen over Dybbøl Banke og historiecenteret og når vi kommer ned over den gamle Christian den X’s bro og langs med den nye havnefront. Det bliver fantastisk.

Er det problemfrit at få Tour de France til kommunen?

Nej, det er bestemt ikke problemfrit. Vi har en organisation, som allerede knokler, men som kommer til at arbejde endnu hårdere for at få det her til at lykkes. Der er altid spørgsmålet om pengene. Skal man investere så mange penge, og giver det her det til Sønderborg kommune, som vi håber på? Det skal man altid overveje, men jeg er slet ikke i tvivl om, det her er en chance, man ikke må lade gå fra sig. Den kommer kun en gang, og den kommer ikke igen til Sønderborg.