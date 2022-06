Cykelhold kører jysk Tour de France-etape på tunge cykler iført uldtøj

Det er nostalgi på den høje klinge, når en gruppe cykelryttere tidligt søndag morgen spænder læderstropperne på pedalerne og kører præcis den samme rute, som de professionelle Tour de France-ryttere skal køre på 3. etape.

- Det er for at markere, at det en festlig begivenhed, men også for at markere, at Tour de France har noget med sportens historie at gøre, fortæller Niels Bjørnsteen, der er holdkaptajn for retro-cykelholdet fra Vejle.