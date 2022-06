Drop Storebælt på lørdag - Touren lukker broen i fem timer

Anbefalingen er, at man så vidt muligt undlader at køre over Storebæltsbroen på lørdag, hvis man eksempelvis skal afsted på ferie. I stedet kan man gøre det dagen før eller dagen efter, anbefaler ministeriet.



Sidste chance inden løbet

Sidste chance for at køre over broen er klokken 12.30 på lørdag. Fra klokken 13.00 og frem til klokken 18.00 vil der være spærret helt for biltrafik.

- Der er grund til at være meget ærlig om, at der kan opstå massive trafikale udforinger som følge af arrangementet, siger transportminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

- Skal man nå et fly i en lufthavn eller et arrangement, der starter til et bestemt tidspunkt, er der særlig grund til stor opmærksomhed.