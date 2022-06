Her skal en tidligere Tour de France-rytter se løbet - og to andre anbefalinger

Rigtig mange i Sønderborg

Målbyen Sønderborg er naturligvis også et godt sted at være, når rytterne nærmer sig målet. Rytterne passerer Dybbøl Banke, og her bliver farten sat ned på grund af brostenene, og lidt senere krydser de Chr. X. Bro. Her bliver der mulighed for at se rytterne to gange, inden de fortsætter mod målet på Augustenborg Landevej.