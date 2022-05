I dag er cyklen for alle, men engang blev det frarådet for kvinder

Væltepeteren afløses

I anledningen af at Tour de France kommer til Sønderjylland den 3. juli, har Historie Haderslev ladet sig inspirere og opfører en udstilling med fokus på cyklens skiftende rolle for kvinder gennem tiden.

- Det, vi prøver at vise, er, hvorfor det primært har været en mandesport, for det er først de seneste 20 år, at kvindecykling er begyndt at blive stort. Derfor har vi også fokus på nogle af de kvindelige helte i udstillingen, siger Mikkel Leth Jespersen.

For det var først i 1890'erne, at kvinder for alvor blev cyklister.