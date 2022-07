Kæmpeopgave venter lille lufthavn - verdensstjerner skal hurtigt videre

Allerede godt to timer efter at feltet kører over målstregen på Augustenborg Landevej, er de første ryttere på vej til lufthavnen i busser for at flyve videre til Frankrig, hvor løbet fortsætter efter en enkelt hviledag.

Og det skal gå stærkt, kræver løbets franske arrangør A.S.O. Derfor holder tre forskellige flyselskaber klar for at sætte kursen mod Lille og Calais.

- Vi er jo en lille lufthavn med 40 ansatte, og selvom det er verdens bedste cykelryttere, skal alle håndteres som almindelige passagerer. Det er en udfordring for en lufthavn, der er bygget i 60erne til nogle helt andre behov, siger Christian Berg.

En luftbro

Fem fly skal efter planen lette mellem klokken 19 og 20. Nogle af flyene vender senere på aftenen tilbage for at hente flere personer, oplyser sekretariatet hos Grand Départ Copenhagen Denmark.

De fleste hold har egne massører, kokke, mekanikere osv. med. Derfor er det ikke kun rytterne, der skal hurtigt videre.