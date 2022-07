Rytterne har deres egne læger, så hvad sker der, hvis du selv får brug for en ambulance?

Man skal som syd- eller sønderjyde ikke været bekymret for, om ambulancen eller brandbilen når frem, hvis man får brug for det under Tour de France.

For der er taget højde for, at løbet giver massiv trafik, og at ruten splitter landsdelen op.

Det forsikrer Gunhild Kjærgaard-Andersen, der er leder af lægebilerne i Aabenraa og Sønderborg.