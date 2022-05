Sådan vil kommunerne håndtere trafikken til Tour de France

De cykelfans, der ønsker at parkere inde i centrum, kan gennem billetplatformen Ticketmaster købe en parkeringsplads til en 20'er.

Og ønsker man at parkere i Bryggen, på Søndertorv og Damhaven kan man købe "Topfan"-billetter.

Topfan-billetterne kræver dog, at man ankommer før klokken 8 på løbsdagen og først kan forlade byen igen efter klokken 15.30.

- Det er nødvendigt at spærre nogle veje og gader af for at gennemføre starten på 3. etape i Vejle på sikker vis. Det kan skabe udfordringer for dem, der bor tæt på ruten, men heldigvis er etapen en søndag, hvor der generelt er mindre trafik, siger Jens Ejner Christensen (Venstre), borgmester i Vejle Kommune, i en pressemeddelelse.

- Vi melder trafikinformationen ud nu, så borgerne har mulighed for at tage deres forholdsregler for de trafikale udfordringer, som løbet kan medføre, siger borgmesteren.

Kommunen har 8.000 parkeringspladser til rådighed 3. juli, som altså kan købes for at få en plads til bilen.