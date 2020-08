Sønderborg siger ja til Tour-udskydelse og ekstraudgift på million

Byrådet har onsdag godkendt forslaget om at udskyde Tour de France et år til 2022 og sagde dermed også ja til en ekstraudgift på en million kroner.

Den danske tourstart er udskudt for at undgå sammenfald med EM i fodbold og OL, der på grund af corona er flyttet til næste sommer. Derfor vil byrådet også dække ekstraudgiften med nogle af de kompensationsmidler, som Sønderborg Kommune får på grund af coronasituationen.

Udskydelsen betyder uforudsete udgifter for de enkelte mål- og startbyer, som kommunerne selv skal dække.

- Jeg er glad for, at et enigt byråd er med på, at flytningen på grund af coronasituationen betyder en ekstra Tour de France-udgift for kommunen på en million kroner. Vi tager det beløb ud af de penge, kommunen får i kompensation i forbindelse med coronasituationen, så de ikke bliver taget fra vores normale drift og velfærdsområdet. At vi gør det på den her måde sikrer også gennemsigtighed for alle om, hvordan Sønderborg Kommune bruger sine penge på afviklingen af Tour de France-etapen, siger Sønderborgs bogmester Erik Lauritzen, (S), i en pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune får løbende kompensation for merudgifter på grund af Covid-19. Sønderborg Kommune har indtil videre fordelt i alt 14 millioner kroner i coronakompensation, hvor hovedmodtagerne er dagtilbudsområdet, folkeskoler, ældreområdet, udgifter til ekstra rengøring og udgifter til lufthavnen. Og så den ene million kroner til ekstra Tour de France-udgifter på grund af udskydelsen.

Sønderborgs borgmester ser frem til, at det franske cykelløb besøger Sønderborg, selv om det bliver et år senere end egentligt ønsket.

- Det er den bedste løsning, når vi nu står midt i coronasituationen. For Sønderborg Kommunes vedkommende giver det os mulighed for at sætte kommunen rigtig godt på landkortet i 2021, hvor vi kan fokusere på fejringen af Genforeningen og værtskabet for Royal Run. Og så kan vi give den fuld gas i 2022, hvor vi får lavet et brag af en cykelfest sammen med resten af Danmark, siger Erik Lauritzen.

Tour de Frances 3. etape fra Vejle til Sønderborg køres søndag den 3. juli 2022.