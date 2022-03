Tour-direktør til gul fest i Vejle: - Det bliver ikke kun sport, men også kultur og historie

Og det, løbsdirektøren glæder sig allermest til, er, at med Tour-starten i Danmark går alt op i en højere enhed, fordi det ikke kun handler om sporten.

- Det bliver ikke kun sport, men også kultur, geografi og historie takket være steder som Jelling, som jo er et historisk sted. Det var vigtigt for os, at det ikke kun var København, men at det er hele Danmark, der er Tour-start.