Se fartgrænsen på vejpælene og slip speederen

Derfor vil Vejdirektoratet nu undersøge, om et lille fartmærke på kantpælene med den generelle hastighedsgrænse på 80 kilometer i timen kan få flere trafikanter til at sænke farten.

- Der er desværre stadig for mange, der kører for hurtigt og overtræder hastighedsgrænserne. Det gælder også på vores landeveje. Vi ved, at mange trafikulykker skyldes for høj fart og uopmærksomhed. Vejdirektoratet vil med et meget enkelt fartmærke nu minde bilisterne om hastighedsgrænsen. Det er positivt at se, at man prøver nye metoder af for at komme problemet til livs, og jeg glæder mig selvsagt til at se resultaterne,” siger transportminister Benny Engelbrecht, (S), i en pressemeddelelse.