Advarsel til hundeejere: Hugormen er vågnet

Årstiden gør, at den stadig er sløv og derfor ikke når at flygte, når den hører en hund nærme sig.



Og det få livsfarlige konsekvenser, hvis hunden bliver bidt.

Det oplyser Agria Dyreforsikring i en pressemeddelelse.

- I de fleste tilfælde overlever hunden, men ofte kræver det langvarig dyrlægebehandling - og desværre er der hvert år hunde, der dør efter et hugormebid. Derfor opfordrer vi lige nu hundeejere til at være ekstra opmærksomme på, hvor deres hunde bevæger sig i naturen, siger marketingchef Lotte Evers.

Hævelse i snude, pote eller forben og en sløv hund er typiske tegn på hugormebid.

For at undgå at giften spreder sig i hundens krop, bør du bære din hund hjem eller tilbage til bilen. Hold hunden i ro, og kontakt dyrlægen hurtigst muligt.