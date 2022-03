Det bliver dyrt at handle og spise: Fem gode råd til at spare på madbudgettet

Næste gang du handler, kan der stå et større beløb på bonen, elregningen er blevet dyrere og bagerbrødet koster lige lidt mere end vanligt.

Der er nemlig høje prisstigninger på en lang række områder, som kun ser ud til at blive værre som følge af krigen i Ukraine.

For nogle vil det bliver omkring ti procent dyrere at leve, og et husholdningsbudget på 2.000 kroner vil pludselig i stedet være 2.200 kroner om måneden. Det er 2.400 kroner mere om året bare på indkøb - altså for de samme varer.

Oven i det kommer gas, benzin og andre områder, der også kun stiger støt.

Cheføkonomi hos Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, kommer derfor med fem råd til, hvordan man sparer på dagligdagens udgifter, der vil stige inden længe. Selvom det ikke kan isoleres til mad at lave kæmpe besparelser, er der noget at hente på en række områder.

Lav en madplan

Det er en fordel at lave en madplan, som giver et overblik over hele ugen. En god idé er at lave den efter, at man kan have råvarer eller rester tilovers fra den ene dag, der kan bruges dagen efter.

En madplan kan lave en besparelse på en femtedel af madbudgettet om året.