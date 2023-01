Efter bekymret opråb fra psykiatrien: - Det skal der være økonomi til

- Det er en henvendelse, man skal tage meget, meget alvorligt. Det er ikke noget, der sker hver dag, at en ledelse henvender sig på vegne af et samlet sygehus, som tilfældet er her. Så min reaktion er, at det er alvorligt, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Særligt er ledelsen bekymret for de mange store udgifter, der er til vikarer. Det realiserede forbrug på vikarer i 2022 løb op i 47 millioner kroner.

- Vi ved allerede nu, at forbruget vil fortsætte på højt niveau i 2023, skriver ledelsen i brevet.

Kan bidrage

Derfor skal, der findes midler til at arbejde med det, anerkender Stephanie Lose (V).

- Den ekstra økonomi, der skal til for at lave nogle af de ultra-korte løsninger, der kan lette presset i dagligdagen, det må vi finde ud af. Det bliver der nød til at være økonomi til, siger Stephanie Lose (V).