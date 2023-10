Fyn og Jylland i rasende tæt opløb: To millioner forsker-kroner på spil

Frem til klokken 23:00 tirsdag kan der stemmes på de fem kandidater, og konkurrencen om de to første podiepladser er tættere end nogensinde.



Mandag eftermiddag var afstanden mellem de to førende - et forskningsprojekt fra Fyn og et fra Jylland - cirka 30 stemmer.

Så tæt har konkurrencen ikke været siden forskningskonkurrencen startede som Et Sundere Fyn i 2017.

På nuværende tidspunkt har knap 8.000 stemt på deres yndlingsprojekt, og dermed tyder meget på, at man runder sidste års stemmetal på 10.000 SMS-stemmer.

De tre seneste konkurrencer er blevet vundet af jyske forskere.

Sidste år vandt Gunhild Kjærgaard-Andersen fra Sygehus Sønderjylland førstepræmien på 1 million kroner med projektet om livskvalitet efter indlæggelse på en intensivafdeling.