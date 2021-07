Fynboer besøger Bornholm: I Soldalen handler livet om cirkus og æblemost

Mosteri giver masser af most

- Njah, den kunne godt tåle lidt mere rødlig farve, svarer Aslak Gärtner, da jeg med tørstig tunge har rost den.

- Vi laver meget most i løbet af tre måneder om efteråret. 40 tons æbler bliver til 30 tons most. Vi henter æbler mange steder fra her på øen, fortæller most- og cirkusmanden passioneret. For han holder lige så meget af most som cirkus.

- Hvis ikke det var sjovt, så ville jeg ikke gøre det. Det er lidt hårdt sagt, men jeg gider ikke lave noget, jeg ikke synes er sjovt. Sådan er det, slår Aslak Gärtner fast.

Vi tager afsked fra hinanden med ønsket om god cirkusfestival. Han går i den ene retning for at udføre noget arbejde med en stor hammer, og vi kigger på cirkusartister der træner. Alt foregår roligt i Soldalen. Et stykke Bornholm der er helt sig selv.