HF-elever protesterer i mavebluser efter crop top-forbud i Vejle

For Maria Nimann Vandling er det et forkert fokus, når man regulerer påklædningen.

- Da jeg hørte om skolen i Vejle, så blev jeg virkelig vred. Det kan ikke beskrives, hvor vred jeg blev. Vi piger skal have lov til at gå i lige præcis det, vi vil. Det skal ikke være sådan, at man skal gå og gemme sig væk. Heller ikke i sommermånederne, hvor det er varmt. Derfor lavede vi den her støtte begivenhed, siger hun.

Eleverne på HF Flow er ikke de eneste, der har gjort opmærksom, at de ikke er enige i den vejlensiske skoles håndtering af mavebluserne. En elev fra Katedralskolen i Aarhus har oprettet et Facebook-event, hvor hun opfordrer til, at man møder på arbejde eller i skole i crop top i solidaritet med eleverne.

197 tilmeldt

Ifølge Maria Nimann Vandling havde 197 både mandlige og kvindelige elever på tværs af linjerne på skolen tilkendegivet inden demonstrationen, at de ville være med

- Jeg vil ikke have, at der er en eller anden pervers type, der skal tænke noget om mig, bare fordi jeg har bar mave. En mave er en mave. Vi har alle sammen en, ligesom alle har en arm eller et ben, siger Maria Nimann Vandling.

Hun mener, at det er vigtigt, at folk har lov til at se ud, som de har lyst til - både i skolen og fritiden.

- Jeg er en enormt glad person, men jeg føler, jeg ville blive meget nedtrykt, hvis der er nogen, der skulle bestemme, hvordan jeg skulle se ud. At jeg ikke kunne være den, jeg var, siger hun.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra forstanderen på Campus Odense, som HF Flow hører under.