Hør det selv: Borgere lægger sag an mod Bridgewalking - gangbro hyler og er ulovligt opført

- Man føler sig også overbegloet

Helt præcis drejer klagerne sig om gangbroen, hvor man kan gå op på anlægget fra Snoghøj. Men det er ikke kun støjen, men også gæsternes udsyn, der generer.

- De kan kigge ind i mit soveværelse og i mit badeværelse. Man føler sig overbegloet, siger Laila Kubel.

Sammen med Steffen Møller Borgbjerg er hun en af de ni personer, der nu har lagt sag an.

360 klager på to år

De seneste to år har forskellige borgere indgivet i alt 360 klager fordelt på cirka 60 dage hvert år. Der er brugt to millioner kroner på at forsøge at fjerne lyden, men indtil videre uden resultat.

- Vi er i en byzone, hvor man jo ikke bare kan opføre en forlystelse, som det er. Og gangbroen er opført ulovligt, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Laila Kubel kalder det ”ærgerligt”, at kommunen ikke varetager borgernes interesser i sagen.

- De glemmer, at de selv skal overholde lovgivningen, siger hun.

Steffen Møller Borgbjerg siger, at naboerne aldrig er blevet hørt eller inddraget i projektet.

- Så mange regler er blevet overtrådt i forbindelse med, at der aldrig har været høring eller noget som helst, da man lavede det, siger han.