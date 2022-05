Inger døjer med blærebetændelse: Forsøg med grise peger på tranebær som løsning

Forsøg med grise



På OUH forbereder Kristian Stærk et forsøg, der én gang for alle skal gøre sundhedsvæsenet klogere på anvendelsen af tranebær. Målet er blandt andet at begrænse brugen af antibiotika. Og svaret skulle gerne komme fra et forsøg med grise.

- Nu prøver vi at tage et helt nyt redskab op af værktøjskassen. Det er aldrig anvendt før, og vi er, så vidt jeg, ved de eneste i verden, der tager den her model i anvendelse. Den er supervelegnet til at teste tranebær, siger Kristian Stærk om forsøget med grise, der indebærer indretning af en dyrestald på Odense Universitetshospital i Odense.

- Grise har de samme bakterier i deres tarm, som vi mennesker har. Det er præcis de samme bakterier, der giver blærebetændelse hos grise som os mennesker. Det samme gør sig ikke gældende for eksempel hos mus. Derfor er grise rigtig gode at bruge til test af tranebær som et naturligt middel mod blærebetændelse, forklarer Kristian Stærk.