Manglende kolleger og presset vagtplan hos Ambulance Syd: Laveste trivsel blandt regionens ansatte

Derudover sker der en fordobling i antallet af elever:

- Vi er i gang med at uddanne langt flere elever, end vi tidligere har gjort, siger Steen Schougaard Christensen.

Han vil dog endnu ikke uddybe, hvilke milepæle medarbejderne kan se frem mod.

- Hvis jeg står her og siger, hvad det er, vi kommer til at se de næste tre, seks, ni måneder, så har jeg taget en beslutning, som måske ikke er den rigtige beslutning uden at høre på medarbejderne, siger Steen Schougaard Christensen.

Han fortæller, at ledelsen og medarbejderrepræsentanter mødes den 26. november i tre timer for at gennemgå resultaterne af trivselsundersøgelsen, og at de derefter sætter en dag af til at udvikle handlingsplaner.

- Dialogen er helt klart det første skridt, afslutter direktøren.