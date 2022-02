Modstandere af fast forbindelse mellem Fyn og Als har fået nyt håb

Som en del af planen lagde regeringen dengang op til at bruge 20 millioner kroner på undersøgelsen af muligheden for at bygge en fast forbindelse på den strækning, der i dag tager 50 minutter at sejle med færge.

Ville der eksempelvis blive etableret en bro, ville turen forkortes med over 40 minutter og tage syv minutter i bil. Resultatet af undersøgelsen forventes at ligge klar om to år.

Men ministerrokaden bekymrer ikke tilhængerne af projektet.

- Trine Bramsen har jo været med til at stemme det ind og har været med til at sige ja til hele forliget og dermed også, at der skal laves en forundersøgelse. Det tror jeg, hun vil stå ved, siger Inge Dahl, der er formand for foreningen Als-Fyn-Broen.

Nej til trængsel og trafik

Hvis der anlægges en fast forbindelse, vil det skabe mere trafik gennem et naturområde som Svanninge Bakker.

- Folk flytter rent faktisk til vores område for at slippe for vejstøj og trængsel og trafik, påpeger Thomas Lundsfryd, der håber, at den fynske minister vil tale Sydfyns sag og tilføjer:

- Vi har hele tiden sagt, at vi er glade for forundersøgelsen, men vi håber jo så åbenlyst, at der kommer andre konklusioner end en fast forbindelse.