Patienter skal kropsvisiteres grundigere: Region vil skærpe sikkerhed i psykiatrien

Få dage senere – og efter et påbud fra Arbejdstilsynet – udgav Psykiatrien i Region Syddanmark en instruks om skærpede regler for at kropsvisitere patienter på psykiatriske afdelinger. Det betød, at patienter nu skulle kropsvisiteres af mindst to ansatte, hvis de var så dårlige, at de skulle indlægges eller flyttes til en lukket afdeling.

På en åben psykiatrisk afdeling skulle en læge også kunne vurdere, at en patient kunne kropsvisiteres, og hvis personalet havde en mistanke om, at patienten forsøgte at smugle våben eller stoffer ind på afdelingen, kunne en overlæge beslutte, at der skulle foregå en skærpet visitation. Også selvom patienten var imod.