Region Syddanmark hårdest ramt af britisk coronavariant

Flest tilfælde i to uger

I hele landet blev 12 personer testet positiv for den britiske coronavariant i uge 53, og med 15 tilfælde er Region Syddanmark hårdest ramt i både andel og antal.

Det er anden uge i træk, regionen indtager den plads - omend med et faldende antal smittede. I uge 53 blev der i Syddanmark registreret 18 tilfælde af den britiske coronavariant ud af 52 på landsplan.

Region Midtjylland har med syv tilfælde og en positivprocent med B.1.1.7. på 5,1 det næsthøjeste andel smittede med B.1.1.7 i uge 1, mens den smitsomme variant er mindst udbredt i Region Nordjylland, hvor den kun er fundet i test fra 1,1 procent.

Ny og hurtige metode i brug i denne uge

I denne uge tager TestCenter Danmark en ny testmetode i brug til at opnå en bredere og hurtigere overvågning af virusvarianter som B117.

Testen hedder delta-pcr, og den kommer til at screene alle positive prøver i de offentlige testcentre.

Med den nye test vil smitteopsporingen nu få besked om borgere, der er smittet med en muteret coronavariant, på et langt tidligere tidspunkt.

Hidtil har der kunnet gå op til flere uger, inden smitteopsporingen blev orienteret om, at en person var smittet med en muteret coronavariant.

Smittekæder skal brydes - flere ansat i smitteopsporingen

Samtidig indfører regeringen en procedure for at stoppe smittekæder for dem som smittet med den mere smitsomme mutation.

De smittede vil blive bedt om en liste nære kontakter, som vil blive kontaktet med råd om at isolere sig. Der vil blandt andet være mulighed for at komme på hotel, hvis det er nødvendigt, oplyser Magnus Heunicke.

Han siger, at der samtidig vil blive ansat flere i smitteopsporingen.

Den britiske mutation er 50-74 procent mere smitsom end den almindelige coronavirus.