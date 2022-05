Rikke har været tæt på at dø: Nu håber hun, at ny forskning kan forlænge hendes liv

Den høje dødelighed hos anoreksipatienter skyldes ikke kun underernæring. Der kan også opstå blodpropper, når patienten begynder at spise igen. Men problematikken er ikke belyst tilstrækkeligt, mener både forsker Jeanie Meincke Egedal og professor René Klinkby Støving.



- Der er nogle af de tilfælde, hvor en patient med svær anoreksi dør af sin sygdom, mens vedkommende er på et hospital og får ernæring og væske, hvor blodpropperne faktisk ikke er blevet diagnosticeret. Der har man bare sagt, at det er forventeligt med svær anoreksi.

- Måske får patienten ultimativt et hjertestop, men hvor der ligger en blodprop til grund, som måske kunne have været forebygget, hvis vi havde haft større viden om, hvordan den blodprop dannes, forklarer René Klinkby Støving.

På grund af sin sygdom bor Rikke Barfoed hos sine forældre. Her håber både hun og familien på, at ny forskning kan kaste lys over risikoen for blodpropper. Måske vil der kunne findes en måde at forebygge blodpropperne på og dermed forbedre Rikke Barfoeds chancer for at overleve.

- Det vil være helt fantastisk, hvis nogen har lyst til at forske i det her. Jeg tror ikke, at der er nogen forældre til børn med anoreksi, som ikke går og frygter for deres liv hver eneste dag, siger Hanna Barfoed.