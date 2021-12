Sådan sikrer du dig bedst mod indbrud i julen

Det er ofte i villakvarter, at tyvene huserer, og derfor opfordrer politiet til, at man hjælpes ad i nabolaget ved at holde et vågent øje med hinandens huse og være opmærksom, hvis man ser noget, der ser mistænkeligt ud.

- Et tomt hus er jo som en julegave for tyvene. Så ud over at snyde tyvene til at tro, at der er nogen hjemme, så få gerne naboerne til at holde et ekstra øje, få nogen til at parkere i indkørslen eller ved huset, aftal at bruge hinandens skraldespande. Skulle der komme sne, er det en god ide at hjælpe hinanden ved at rydde sne ved de juletomme huse, så det ser ud til, der er nogen hjemme, siger Jesper Weimar Pedersen.

Hvis man ser noget mistænkeligt så opfordrer politiet til, at man henvender sig til politiet på telefon 114 eller på politi.dk. Opdager man derimod, at et indbrud er i gang, skal man ringe 112.

Skulle man alligevel ende med at komme hjem til et hus, der har været ramt af indbrud, er det vigtigt, at man ikke rører ved noget, før politiet har haft mulighed for at sikre sig spor såsom fingeraftryk, DNA og sålaftryk.

Hvis tyven stadig er i huset, eller man har en formodning om, at de lige i nærheden, skal man ringe 112. Hvis ikke, skal man anmelde det på telefon 114.