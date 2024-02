- Et skifte som dette kan sætte gang i en dominoeffekt i hele feltet. Lige nu er der fem-seks kørere, som muligvis kan blive skiftet ud til næste år. Det giver en kæmpe mulighed for mig og for unge kørere, siger Frederik Vesti og fortsætter:

- En af de ting, der er svære i Formel 1, er, at når du er rookie, har du ikke erfaring. Derfor er det rigtig svært for dem at tage en rookie ind. Men når der sker så store udskiftninger, bliver de nødt til at kigge på kørere som mig, som har domineret og gjort det rigtig godt i Formel 2 eller i andre klasser, som er tæt på Formel 1. Det kan være en kæmpe fordel for mig.